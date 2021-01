Casi Covid in aumento a Cagnano Varano, ora sono 55. Il sindaco: “Basta egoismi!”

Cagnano Varano, 12 gennaio 2021. Rispetto allo scorso 10 gennaio si registra un nuovo aumento dei contagiati Covid-19 a Cagnano Varano: nel giro di due giorni si è passati da 48 a 55 casi accertati, secondo l’ultimo aggiornamento del Dipartimento di Prevenzione della Asl delle ore 20:00 di quest’oggi.

“Sono dati in aumento, il che significa che ora, più che mai, dobbiamo sul serio capire che va alzata la guardia. Il contagio va assolutamente bloccato!!! Tutti sappiamo quali sono le regole da seguire, siamo stati inondati da questo da quasi un anno ormai. Bene, è il momento di seguirle, è il momento di essere davvero responsabili della nostra vita e di chi ci sta intorno!!! Lo ripeto ancora una volta: restiamo a casa e usciamo solo per comprovate esigenze!!! Basta egoismi!!!” ha scritto in merito il sindaco Michele Di Pumpo in un post sulla sua pagina Facebook.

Articolo di Valerio Agricola