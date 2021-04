Lopalco “Fra AstraZeneca e Johnson&Johnson l’Europa in ginocchio”

Bari, 14/04/2021 – (repubblica) “La notizia di oggi sapete qual è? Che negli Stati Uniti è stato ritirato il vaccino Johnson&Johnson.

Questo significa che fra AstraZeneca e Johnson&Johnson l’Europa è in ginocchio”, lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, durante il consiglio regionale di ieri martedì 13 aprile.

Il motivo è uno: “Mentre gli Stati Uniti – ha aggiunto Lopalco – hanno basato la loro campagna vaccinale su Pfizer e Moderna, perché ne hanno un sacco e perché ne producono un sacco, l’Europa al contrario aveva basato la sua campagna vaccinale sui vaccini a dna, Johnson&Johnson e AstraZeneca“. In ogni caso, salvo imprevisti dell’ultima ora, in Puglia è previsto l’arrivo di 500mila dosi fino al 30 aprile fra Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Per Johnson&Johnson si vedrà. (repubblica)