“Gli idonei/vincitori del concorsone OSS Foggia devono essere assunti in tutte le ASL pugliesi”

Oggetto: idonei/vincitori hanno precedenza nell’assunzione a tempo

indeterminato in tutte le ASL pugliesi lo prevede la legge e la giurisprudenza!

La scrivente O.S. Cobas Pubblico Impiego Puglia, prende atto di quanto scritto dal

consigliere Regionale Maurizio Bruno, nel post facebook del 13 gennaio: “Ci siamo. Sono

davvero felice di poter comunicare che la situazione dei 141 Operatori Socio Sanitari della

provincia di Brindisi che rischiano di perdere il posto il 31 gennaio è finalmente approdata

in regione per una sua immediata risoluzione.

Dopo le nostre richieste la terza Commissione consigliare della Regione Puglia si riunirà lunedì 18 per richiedere indicazioni operative sull’eventuale proroga degli incarichi a tempo determinato.

In particolare, come richiesto dal capogruppo PD Filippo Caracciolo, l’assessore alla

Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore del Dipartimento Salute e Benessere Vito

Montanaro riferiranno in merito alle procedure da avviare per lo sblocco della situazione.

Come noto infatti il decreto Milleproroghe approvato a fine dicembre dal governo

consentirebbe di prorogare i contratti in scadenza per tutto il 2021, consentendo agli

operatori che tanto hanno dato in questi mesi devastanti non solo di conservare la propria

posizione, ma anche di sperare nella maturazione dei requisiti per la stabilizzazione.

Sarebbe a mio giudizio non solo doveroso verso questi professionisti, ma anche necessario per i nostri ospedali che hanno bisogno oggi più che mai di oss già preparati e

non di una sostituzione in corsa”.

Sulla base di quanto ha affermato il Consigliere regionale Maurizio Bruno si segnala

che nessuno dei 141 OSS dell’Asl di Brindisi rischia di perdere il posto di lavoro perché il

31 gennaio 2021 rappresenta la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

In questa vicenda dell’ASL di Brindisi chi rischia di perdere il posto di lavoro è chi

ha fatto un regolare concorso pubblico per titoli ed esami degli OO.RR. di Foggia.

A parere della scrivente O.S. Cobas Pubblico Impiego con l’intervento del Consigliere Regionale Maurizio Bruno presso la Terza commissione “Assistenza sanitaria,

servizi sociali” del Consiglio Regionale Pugliese non si rispetta la Costituzione italiana in

particolare l’art.97 comma 4 e il Decreto Legislativo 165/2001 cioè il Testo Unico sul

Pubblico impiego che disciplina le assunzioni presso le Pubbliche amministrazioni.

Nella gerarchia delle fonti del diritto al vertice ci sta la Costituzione italiana e nel

nostro caso l’art.97 comma 4 non può essere derogata con il “decreto Milleproroghe”.

Il “decreto milleproroghe” si può applicare nelle assunzioni di OSS dove non ci sono graduatorie per titoli ed esami come quella dell’OO.RR. di Foggia.

Pertanto si chiede che nell’incontro presso la Terza Commissione consiliare della

Regione Puglia nella riunione del 18 gennaio 2021 si discuta dell’assunzione degli idonei a

tempo indeterminato del personale della graduatoria del concorso O.S.S. degli OO.RR. di

Foggia poiché lo prevede la legge e la giurisprudenza e non possono essere cancellate da

una audizione/decisione presso una commissione regionale o con un accordo sindacale.

Ad ogni buon fine, è bene ricordare che ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il lavoro a tempo determinato è

ammesso «per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o

eccezionale», nella prassi si è al contrario affermata la consuetudine del ricorso alla

tipologia di contratti a tempo determinato per coprire i ruoli indeterminati vacanti, in

contrasto con le norme nazionali, europee e con quanto sancito dall’articolo 97 della

Costituzione italiana.

Tutte le ASL pugliesi sono a conoscenza che la graduatoria è definitiva e valida a

tutta gli effetti e come previsto dal bando entro 120 giorni devono essere chiamati in

servizio i vincitori, questa condizione è valida anche per l’ASL di Lecce.

L’art. 97 della Costituzione comma 4 dispone che: “Agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni si accede mediante concorso”, quindi per lavorare a tempo indeterminato

nella pubblica amministrazione si deve superare un concorso pubblico a tempo

indeterminato.

Una proroga degli incarichi conferiti della graduatoria per soli titoli dei contratti in

scadenza nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 prorogati “sino all’immissione in

servizio del personale della graduatoria del concorso O.S.S. degli OO.RR. di Foggia” non

è temporanea e nemmeno eccezionale perché va oltre il periodo dell’emergenza sanitaria

attuale in quanto non viene fissata una scadenza, la mancanza di un termine rende nullo

l’atto amministrativo poiché contrario a norme imperative non derogabili dai Direttori

Generali di ASL pugliesi.

Questa proroga indeterminata lede palesemente il diritto soggettivo dei vincitori ed idonei (..) vengono espressamente esclusi giustificando la scelta con la scusa di “far fronte all’emergenza Covid-19”.

Nel suddetto atto non vi sono i riferimenti normativi a sostegno di quanto disposto e

sulla base dei quali è stato emanato oltre a riconoscere esplicitamente un ruolo primario di

precedenza ai vincitori ed idonei della graduatoria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria

“Ospedali Riuniti” di Foggia.

Ad ogni buon fine si segnala che l’Asl BAT con nota prot.0077863 del 15/12/2020

ha rigettato la richiesta di proroga dei contratti a tempo determinato delle graduatorie per

soli titoli con scadenza al 31/01/2021 argomentando il diniego affermando che la

legislazione nazionale e regionale non permettono l’ulteriore proroga.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione il 6 novembre 2020, vista l’emergenza

sanitaria in corso con relativa sospensione delle procedure concorsuali, ha avviato la

ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale

presso le PA. di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

pertanto le amministrazioni sono invitate a comunicare le graduatorie concorsuali vigenti

per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato

entro il 30 novembre 2020.

Le sezioni regionali della Corte dei Conti, tra cui Marche, Puglia e Veneto, hanno

ribadito più volte l’orientamento positivo sulla possibilità per la Pubblica Amministrazione

di utilizzare per scorrimento le graduatorie dei concorsi banditi prima dal 1.1.2010 al

31.12.2018 da parte di altre amministrazioni pubbliche.

Pertanto vi rientra il Concorso pubblico unico regionale per Operatori Socio Sanitari Regione Puglia poiché è stato pubblicato nella G.U. il 12/10/2018.

Lo scorrimento della graduatoria presuppone, inoltre, che vi sia identità di posti tra

quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza

assunzionale: il TAR Veneto con la sentenza n. 864/2011 ha ribadito che con riferimento

al profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire è necessario che

essi siano corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria

si intende utilizzare.

Questo è il principio espresso, da ultimo, dalla Corte di cassazione con la

sentenza n. 7054 del 21 marzo 2018. La suprema Corte afferma che la decisione di

avvalersi dello scorrimento della graduatoria è equiparabile all’espletamento di tutte le

fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori e che lo

scorrimento deve essere disposto salvaguardando i principi sanciti dall’art. 35 del D.lgs.

n. 165/2001.

L’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Reclutamento del

personale” dispone che: L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con

contratto individuale di lavoro: “a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del

comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in

misura adeguata l’accesso dall’esterno;

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai

seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano

l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è

opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme dì

preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”.

Inoltre la legge n. 3/2003 all’art. 9. Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici

dispone che: “1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di

programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione

pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le

modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti

della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici

concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

Tutti i suddetti interventi normativi e giurisprudenziali hanno esteso la possibilità di

utilizzo delle graduatorie concorsuali, mediante il loro scorrimento, per l’assunzione dei

candidati idonei non vincitori. Da tali disposizioni emerge come venga visto con favore

l’utilizzo delle graduatorie per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato ma anche quelle

a tempo determinato.

Per quanto sopra si desume che gli idonei/vincitori del concorso OO.RR. di Foggia

devono essere assunti a tempo indeterminato in tutte le ASL pugliesi e che la Costituzione

(art.3 e art.97) nonché le leggi italiane (D.Lgs. n.165/2001 T.U.P.I.) e varie sentenze non

possono essere derogate da una audizione/decisione presso una commissione regionale

o con un accordo sindacale.

Distinti saluti.

La meritocrazia deve vincere!

Lecce, 16 Gennaio 2021

COBAS Pubblico Impiego aderente alla Confederazione COBAS – COORDINAMENTO PROVINCIALE DI LECCE