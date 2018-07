Riccardi “Ritiro le dimissioni da sindaco. Tributi? Processo sarà internalizzato”

Di:

Foggia, 19 luglio 2018. ”Ritiro le dimissioni da sindaco e non vedetela come una tattica ma una scelta politica per sostenere la città nell’interesse di un piano di rientro che ha bisogno di passi evidenti. I Comuni sono stati lasciati soli, abbiamo perso 9 milioni di euro di trasferimenti locali. Sulla questione del ciclo dei rifiuti facciamo scelte impopolari, caricando i costi sui cittadini perchè mancano anche delle strutture regionali”.

Presidenza Consorzio Asi di Foggia e “situazione politico – amministrativa del Comune di Manfredonia”: svoltasi stamani, 19 luglio, nella Sala Giunta di Palazzo Dogana a Foggia, una conferenza stampa indetta da Angelo Riccardi, sindaco della città sipontina e Presidente del Consorzio ASI di Foggia, con ipotesi di inconferibilità dell’incarico dopo il procedimento di vigilanza dell’Anac dell’8/3/2018, a seguito dell’esposto alla Procura della Repubblica dei consiglieri del Movimento 5 Stelle di Manfredonia, “in quanto sindaco di una città con popolazione superiore a 15000 abitanti (art.7 d.lgs. 39/2013)”.

“Non sono disponibile al mercimonio di incarichi“, ha detto ancora Riccardi. “Chi vuole ci potrà sostenere e al momento le forze politiche mi hanno dato fiducia. La maggioranza resta di centrosinistra. No ad ingressi innaturali ed escludo qualsiasi convergenza con il centrodestra. L’interlocuzione ci sarà con tutti i gruppi politici che hanno dimostrato dialogo”.

Nel suo intervento Riccardi ha parlato anche della questione tributi “Tutto il processo sarà internalizzato, con affidamento dell’attività di supporto a un soggetto esterno che garantirà personale e know how. Ci sarà una riduzione di costi di circa 2.700.000 euro”. Tra gli altri passi relativi al piano di rientro “Alienazione della rete del gas, con risparmio di circa 10 milioni di euro”.

