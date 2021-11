Vittoria Rotice, M5S Manfredonia “Faremo opposizione leale ma senza sconti”

Manfredonia (Foggia), 22/11/2021 – “Congratulazioni al nuovo sindaco di Manfredonia, Giovanni Rotice. Ora si inizia a lavorare solo per il bene della nostra amata città. Abbiamo voluto mantenere una posizione netta e neutrale, in quanto solo i cittadini dovevano decidere del loro futuro, noi ora vigileremo affinché al centro dell’amministrazione ci sia solo il bene pubblico e faremo un’opposizione leale ma senza sconti.

Per noi questa campagna elettorale è stata entusiasmante e non vediamo l’ora di partire dai banchi dell’opposizione per lavorare in maniera costruttiva con tutte le anime del consiglio affinché si portino avanti i temi rilevanti della città che abbiamo a cuore: questione ambientale, lavoro, urbanizzazione comparti e riqualificazione periferie, questione trasporti, infrastrutturazione zone industriali ed edilizia pubblica. La nostra città dovrà affrontare delle sfide estremamente importanti, data la situazione economico-finanziaria e sociale.