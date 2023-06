Eroi a quattro zampe in azione: cani salvataggio conquistano San Menaio (VIDEO)

Gargano – Il Distaccamento Aeronautico Jacotenente ha inaugurato oggi l’apertura del “Centro di Sopravvivenza in Mare – Distaccamento Straordinario A.M. di San Menaio“.

Il centro ha una duplice funzione: permette agli equipaggi naviganti dell’Aeronautica Militare di incrementare il proprio addestramento con esercitazioni specifiche in mare e offre un supporto operativo ai cani da soccorso. Presenti questa mattina il Ten. Col. Antonio di Paola (Comandante del Distaccamento Aeronautico di Jacotenente) e Roberto Gasbarri (responsabile della Scuola Italiana Cani Salvataggio Sezione Centro-Meridionale).

Le unità cinofile hanno effettuato simulazioni di salvataggio, mettendo in pratica le tecniche normalmente impiegate lungo le coste italiane. Lo scopo principale dell’evento è stato quello sensibilizzare la popolazione sulla sicurezza in mare, il rispetto dell’ambiente e degli animali. La presenza dei cani svolge un ruolo fondamentale in quest’ambito. La scuola italiana per il salvataggio utilizza esclusivamente razze acquatiche, tra cui il Labrador Retriever, il Golden Retriever, il Terranova e una razza meno conosciuta in Italia, il Cao de Agua Portoghese, un cane particolarmente adatto alle attività in acqua.

Servizio a cura di Vittorio Agricola.