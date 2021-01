Carnevale 2021 Manfredonia, perché non posticiparlo all’estate?

Manfredonia, 17 gennaio 2021. Nel giorno di Sant’Antonio Abate, Sant’Andunje, masckere e sune, data in cui da tradizione ultrasecolare a Manfredonia cominciano ufficialmente le manifestazioni legate al Carnevale, il comitato civico CON Manfredonia, ha inviato una pec alla Commissione Straordinaria chiedendo la possibilità di vagliare l’ipotesi di non annullare l’edizione 2021, ma di spostare al periodo estivo la 68^ edizione del Carnevale di Manfredonia, qualora i contagi diminuissero sensibilmente.

La situazione epidemiologica attuale non permette, sia praticamente che moralmente, l’organizzazione dello storico Carnevale di Manfredonia, che in questo 2021 avrebbe dovuto svolgersi dall’11 al 21 febbraio.

Questa manifestazione, che rappresenta per la città in riva al Golfo il tassello di una tradizione che affonda le sue radici nella notte dei tempi, potrebbe essere anche un’opportunità per poter ridare respiro all’economia cittadina pesantemente provata dall’attuale emergenza sanitaria. Il Carnevale è, infatti, uno dei momenti di maggiore afflusso turistico e di visibilità, con un enorme indotto che ruota attorno alla manifestazione.

La decisione di non annullare il Carnevale, ma di rimandarlo all’estate, è stata assunta anche dalle città di Viareggio e Fano, che come Manfredonia vantano una lunga tradizione storica della kermesse.

Per concretizzare un’edizione estiva, tra l’altro già egregiamente realizzata nel 2004 a Manfredonia da una figura storica del Carnevale di Manfredonia quale fu Gigetto Prato, CON Manfredonia propone di organizzare un tavolo tematico con i rappresentanti di associazioni, carristi, scuole, ristoratori, palestre, esercenti e tutti i soggetti che potrebbero essere coinvolti a vario titolo, ipotizzandone la fattibilità con sfilate, eventi musicali, mostre tematiche, notti bianche ed altro ancora, e valutando le date e le modalità più opportune in cui posticipare la manifestazione.

È questo il momento di elaborare idee per ridare slancio alla nostra città. Il futuro comincia dal presente.

Maria Teresa Valente – CON MANFREDONIA – Manfredonia, 17 gennaio 2021