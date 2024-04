Manfredonia. Senza patente e assicurazione, bloccato dopo inseguimento: arrestato giovane

Manfredonia. Un giovane di Manfredonia, T.L.P., è stato arrestato dai Carabinieri dopo un inseguimento ad alta tensione.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, erano circa le 19:30 quando le autorità sono state allertate della presenza di una persona al volante di una Lancia Y, senza il possesso della patente di guida. I Carabinieri hanno immediatamente messo in atto un’operazione di inseguimento per fermare il trasgressore e preservare la sicurezza dei cittadini.

L’inseguimento ha raggiunto il suo culmine su via Tribuna, all’incrocio con via Stella, dove il giovane è stato finalmente bloccato dalle forze dell’ordine. Tuttavia, l’arresto non è stato privo di resistenza: il giovane avrebbe opposto opposizione prima di essere trattenuto e condotto in custodia.

Oltre alla ripetuta guida senza patente, è emerso che il veicolo non era assicurato, aggravando ulteriormente la situazione del giovane.

Successivamente all’arresto, gli agenti della Squadra Volanti del locale Commissariato sono intervenuti sul luogo dell’incidente per coordinare le operazioni di rimozione del veicolo. Il carro attrezzi è stato chiamato per provvedere alla rimozione della Lancia Y, segnando la fine dell’episodio e l’inizio delle procedure legali.