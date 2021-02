Nuova ordinanza scuola: Emiliano: “Tutti a casa fino a vaccinazione”

Bari, 20/02/2021 – (repubblica) Dopo ore di trattativa e un lungo stallo, Regione e sindacati raggiungono l’intesa. La nuova ordinanza sulla scuola, in vigore da lunedì, prevede il 100 per cento della didattica a distanza (Dad) a partire dalle scuole per l’infanzia e fino alle superiori. Dad per tutti, dunque. Almeno secondo l’accordo firmato dall’assessore per il diritto allo Studio, Sebastiano Leo, e dai sindacati di categoria. Un documento che anticipa il contenuto dell’ordinanza del governatore Michele Emiliano. Obiettivo: “Rallentare la curca epidemiologica su tutto il territorio alla luce della recrudescenza dei dati di contagio a causa della diffusione della cosiddetta ‘variante inglese'”, si legge nel verbale dell’intesa tra l’amministrazione e i sindacati. Si punta agli istituti chiusi e alla didattica a distanza per vaccinare il più velocemente possibile il personale scolastico visto che dal 20 febbraio parte la Fase 2 della campagna con la somministrazione dei vaccini alle 90mila unità del personale scolastico pugliese, evitando di far incrociare nello stesso istituto insegnanti e collaboratori che devono vaccinarsi con insegnanti e alunni che devono fare lezione.(repubblica)

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dovrebbe quindi emanare nelle prossime ore un’ordinanza che dovrebbe prevedere per tutte le scuole di ogni ordine e grado, la Didattica Digitale Integrata fino ai primi giorni di marzo. L’obiettivo è vaccinare tutti i docenti contro il Covid e riaprire in sicurezza eliminando i rischi per le varianti più contagiose.