Morta Federica, ricercatrice 27enne originaria di San Severo

(milanotoday.it) Federica è stata trovata morta intorno alle 18 di giovedì nello studentato del Politecnico, noto come Residenza Einstein. Sul luogo, dove la ragazza viveva, medici e infermieri hanno trovato il cadavere dopo essere stati chiamati da alcuni parenti che erano andati a cercarla in casa. Federica Bubba era una mente brillante., ma aveva vissuto a lungo anche in Francia e preso l’Università Pierre e Marie Curie aveva conseguito un dottorato in Matematica applicata e Biomatematica, oltre a diversi master sulla materia che l’appassionava fin dai tempi del liceo. Nella stanza della giovane, hanno fatto sapere i poliziotti, tutto era in ordine e non c’erano tracce di medicinali o altro tale da lasciare aperte l’ipotesi di un gesto estremo. Federica Bubba, originaria di San Severo (Foggia) e figlia di un ex consigliere comunale, era una brava ragazza. Fonte: milanotoday