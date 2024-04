Manfredonia. A Manfredonia, un giovane, come altri, ha affrontato il dilemma dell’emigrazione interna alla ricerca di opportunità lavorative. Tuttavia, nonostante le sue visite regolari a casa, non può fare a meno di notare una disparità organizzativa lampante tra il Nord e il Sud del paese. La sua testimonianza racconta di un sistema di trasporto pubblico allo sbando, in cui l’ignoranza e l’indifferenza sembrano prevalere.

La sua esperienza inizia con il viaggio in treno fino a Foggia, ma appena giunto a destinazione si trova immerso in un caos disorganizzato, che egli paragona al Far West. La mancanza di informazioni chiare sui biglietti, gli orari obsoleti e la confusione sulle fermate sono solo alcuni degli ostacoli incontrati. Questa situazione, se per lui è fonte di disagio, diventa un vero ostacolo per i turisti e le famiglie che desiderano esplorare la bellezza del Gargano, costretti a pianificare ogni passo della loro vacanza con ansia e incertezza.

Il giovane lamenta inoltre la scomparsa del servizio ferroviario Foggia-Manfredonia, senza che la comunità abbia espresso un adeguato dissenso. Questo ha portato a un aumento dell’affollamento e della scomodità sui già sovraffollati autobus, rendendo i viaggi spesso insostenibili. La carenza di servizi durante i giorni festivi è particolarmente frustrante, con soli giorni feriali disponibili per i viaggi. Il giovane sottolinea che garantire solo cinque corse estive non è sufficiente e che il servizio pubblico dovrebbe assicurare continuità, chiarezza e affidabilità, proprio come nel Nord del paese.

La situazione critica della stazione di Manfredonia, ridotta a uno stato di vandalismo e abbandono, è emblematica del problema più ampio dell’inefficienza nel Sud. Questo degrado non solo danneggia l’immagine della città, ma alimenta anche un circolo vizioso di emigrazione e ripudio della propria terra.

Infine, il giovane riflette con amarezza sul futuro di Manfredonia, prevedendo un destino segnato solo da ristoranti, pizzerie e cocktail bar, frequentati da giovani senza prospettive. Questa visione del Sud come luogo di stagnazione e mancanza di opportunità è una realtà che deve essere affrontata e cambiata.