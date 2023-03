Ischitella. Auto precipita e finisce in un seminterrato: nessun ferito

StatoQuotidiano.it Ischitella (FOGGIA) 05/03/2023. Un’auto è uscita dal parcheggio ed è caduta finendo all’ingresso di un seminterrato in Corso Cesare Battisti a Ischitella, nella mattinata di oggi. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma sembrerebbe che il problema sia stato causato da un freno a mano non inserito o da un possibile cedimento del freno stesso.

Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte nell’incidente. Tuttavia, molti curiosi sono arrivati sul posto per vedere cosa fosse successo. Sul posto sono intervenuti vigili urbani e carabinieri per gestire la situazione.

Inoltre, è stato necessario l’intervento di un carroattrezzi per rimuovere l’auto dalla zona dell’incidente. Al momento, non si hanno notizie su eventuali danni.

Articolo di Vittorio Agricola